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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Аккумуляторные батареи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 09:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Контактный телефон
+7 83172 5-12-15
Факс
+7 83172 5-18-12
Адрес электронной почты
csogpvii.buturlino@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторные батареи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 08:00 GMT +314.08.2020 08:0014.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155319Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторные батареи
Начальная цена
19 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
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