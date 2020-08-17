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    Главная / Торги / Поставка крана шарового для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка крана шарового для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:3017.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155318Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155318

    Наименование закупки

    Поставка крана шарового для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-88

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    antropov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крана шарового для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 11:30 GMT +317.08.2020 11:3017.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155318Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крана шарового для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    992 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, посёлок Пеледуй, ул. Пристанская 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Производитель МТР должен быть включен в Единный реестр ПАО "Газпром"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый цельносварной надземный ПТ39167-350 DN350 PN1.6 полнопроходной фланцевый электропривод класс А сталь 09Г2С газ -60...+80ГРАД ЦЕЛЬС ХЛ1 686ММ ТУ 3742-013-05749375-2010 АО ПТПА Россия"

    Кол-во: 1.000

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