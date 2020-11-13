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    Главная / Торги / Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край

    Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2020 17:3013.11.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155316Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155316

    Наименование закупки

    Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Юридический адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Почтовый адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-04-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki2@ok-orbita.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатенко Маргарита Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.11.2020 17:30 GMT +313.11.2020 17:3013.11.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155316Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, д.18 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик оплачивает 50% аванса, и 50% оставшейся суммы после получения товара в течении 10 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ОК"ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Адрес местонахождения

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "P 54Электродвигатель АИР 180М8/4 УЗ 13/18,5кВт*750/1500об/мин. IM1081 лапы (ВЭМЗ) 3~380В 50Гц "

    Кол-во: 1.000

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