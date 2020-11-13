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Наименование закупки
Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.08.2020 09:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Почтовый адрес
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Контактный телефон
+7 86167 9-04-27
Факс
Адрес электронной почты
zakupki2@ok-orbita.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатенко Маргарита Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.11.2020 17:30 GMT +313.11.2020 17:3013.11.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155316Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродвигателя АИР 180М8/4 в Краснодарский край
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, д.18 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик оплачивает 50% аванса, и 50% оставшейся суммы после получения товара в течении 10 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ОК"ОРБИТА"
Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"
Адрес местонахождения
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Кол-во: 1.000
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