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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155310Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155310

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 3532 73-32-59

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    m.roldigin@ovch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синегрибов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 00:00 GMT +320.08.2020 00:0020.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155310Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    158 947,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 299х45ММ 40Х ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 213.000

    "Позиция 2"

    "Труба 273х36ММ 40Х ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 240ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный 190ММ 20 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный 180ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Круг стальной горячекатаный 180ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 7"

    "Круг стальной горячекатаный 150ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Круг стальной горячекатаный 130ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Круг стальной горячекатаный 120ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 10"

    "Круг стальной горячекатаный 120ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 11"

    "Круг стальной горячекатаный 120ММ 20 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 12"

    "Круг стальной горячекатаный 110ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 13"

    "Круг стальной горячекатаный 100ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 14"

    "Круг стальной горячекатаный 95ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Круг стальной горячекатаный 85ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 16"

    "Круг стальной горячекатаный 75ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 17"

    "Круг стальной горячекатаный 75ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Круг стальной горячекатаный 60ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Круг стальной горячекатаный 50ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Круг стальной горячекатаный 25ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Круг стальной горячекатаный 25ММ 35 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 22"

    "Круг стальной горячекатаный 20ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 23"

    "Круг стальной горячекатаный 16ММ 20 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Круг стальной горячекатаный 14ММ 45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Круг стальной горячекатаный 280ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 26"

    "Круг стальной горячекатаный 160ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Круг стальной горячекатаный 150ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 28"

    "Круг стальной горячекатаный 100ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 29"

    "Круг стальной горячекатаный 60ММ 40Х ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 30"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 14ММ ГОСТ 1050-88 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 19ММ ГОСТ 1050-88 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 27ММ ГОСТ 1050-88 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 40Х 32ММ ГОСТ 2879-2006 ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 36ММ ГОСТ 1050-88 ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 2.000

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