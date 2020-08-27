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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка счетчиков горячей воды (20214038)

    ТГСтаврополь Поставка счетчиков горячей воды (20214038)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 09:0027.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155295

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка счетчиков горячей воды (20214038)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:48

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка счетчиков горячей воды (20214038)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2020 09:00 GMT +327.08.2020 09:0027.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка счетчиков горячей воды (20214038)

    Начальная цена

    3 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры Pt500 ЕК-270 -30...+60ГРАД ЦЕЛЬС 4х50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Счетчик воды импульсный ВСТ-25 25ММ 16БАР горячая вода 90ГРАД ЦЕЛЬС 260ММ 2.2КГ ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Счетчик воды ВСТ-15 Ду15ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тепловычислитель ВКТ-9-02 X-БП ТУ 4217-101-15147476-2016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Счетчик воды турбинный импульсный ВСТН-50 50ММ 1.6МПа горячая вода 150ГРАД ЦЕЛЬС фланцевое с прокладками 200ММ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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