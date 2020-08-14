Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора (единоразово). Цена договора является твердой и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы и иные затраты Поставщика. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется по Заявке в течение 60-70 календарных дней. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2020г.