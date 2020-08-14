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    Главная / Торги / Поставка преобразователя давления измерительного

    Поставка преобразователя давления измерительного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155294Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155294

    Наименование закупки

    Поставка преобразователя давления измерительного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:37

    Документация процедуры

    Технические_характеристики.doc

    Проект_договора__поставки_(МТР).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка преобразователя давления измерительного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155294Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователя давления измерительного

    Начальная цена

    61 666,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора (единоразово). Цена договора является твердой и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы и иные затраты Поставщика. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется по Заявке в течение 60-70 календарных дней. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2020г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь давления измерительный АИР-20/М2-Н/ ДД/ 410/11V/АЗИ2/ t2570 C3/B02/0...10кПа/ 10Мпа/ 42/ PGM/ ГП 0-10КПА Элемер"

    Кол-во: 1.000

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