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    Главная / Торги / Поставка метизов/расходных материалов для чаянды

    Поставка метизов/расходных материалов для чаянды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2020 08:0011.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155290Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    155290

    Наименование закупки

    Поставка метизов/расходных материалов для чаянды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 09:08

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-69

    Адрес электронной почты

    Valeev.RN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валеев Рушан Нисаметдинович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка метизов/расходных материалов для чаянды

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.09.2020 08:00 GMT +311.09.2020 08:0011.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155290Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2020 08:00 GMT +311.09.2020 08:0011.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155290Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Предмет договора

    Поставка метизов/расходных материалов для чаянды

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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