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    Главная / Торги / Поставка Аппарата сварочного Форсаж 315М «ОНТМ» для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка Аппарата сварочного Форсаж 315М «ОНТМ» для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155287

    Наименование закупки

    Поставка Аппарата сварочного Форсаж 315М «ОНТМ» для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 07:32

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_ТПЗМО_эл_об_свар.doc

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Аппарата сварочного Форсаж 315М «ОНТМ» для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Аппарата сварочного Форсаж 315М «ОНТМ» для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    948 152,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная промзона, Участок материально-технического снабжения и комплектации филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течении 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12. » (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный инверторный Форсаж 315М 10–315А 380В 12КВТ 425х185х355ММ"

    Кол-во: 8.000

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