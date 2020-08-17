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    Главная / Торги / Поставка КИП для объекта "Обустройство Чаяндинского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка КИП для объекта "Обустройство Чаяндинского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:3017.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155283

    Наименование закупки

    Поставка КИП для объекта "Обустройство Чаяндинского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 17:08

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mparemskaya@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП для объекта "Обустройство Чаяндинского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:30 GMT +317.08.2020 16:3017.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП для объекта "Обустройство Чаяндинского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    70 203,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней с даты отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры обогреваемой поверхности (резервуар) ТПУ 0304Exd/M1-H-АГ14Exd+КБ17-t5570 L1-(-50…+200)-Б-ТС-1288/13-1БГ-Pt100-66мм-6мм-Кл.В-КРП-ГП-ТУ -50...+200ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/КБ17(-50...+200)Pt100 ГП -50...+200С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17(-50…+200)Pt100 1.5м КММФЭ ГП -50...+200С"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Датчик температуры обогреваемой поверхности (трубопровод) ТПУ 0304Exd/M1-Н-АГ14Exd+КБ17-t5570 Д1-(-50…+200)-Б-ТС-1288/13-1БГ-Pt100-66мм-6мм-Кл.В-КРП-ГП-ТУ -50...+200ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4227-062-13282997-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17(-50…+200)Pt100 1.5м КММФЭ ГП -50...+200С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17(-50…+200)Pt100 1.5м КММФЭ ГП -50...+200С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17(-50…+200)Pt100 1.5м КММФЭ ГП -50...+200С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17(-50…+200)Pt100 1.5м КММФЭ ГП -50...+200С"

    Кол-во: 4.000

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