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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования и строительных материалов для нужд Южного и Надымского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Поставка лабораторного оборудования и строительных материалов для нужд Южного и Надымского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155277Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155277

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования и строительных материалов для нужд Южного и Надымского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 20:01

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования и строительных материалов для нужд Южного и Надымского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 10:00 GMT +317.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155277Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования и строительных материалов для нужд Южного и Надымского филиалов ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    298 721,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Ямало-Ненецкий автономный округ, п. 1-8 Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС. п. 9-10 Надымский филиал ООО "Газпром энерго", 629757, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка выпарительная ЧВП-1-90 210МЛ 90ММ 50ММ стеклянная 03082009"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Чашка выпарительная ЧВП-1-60 60МЛ 57ММ 35ММ стеклянная 03082008"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Стакан низкий Кавалиер Н-1-5 5МЛ 22х30ММ стекло Simax со шкалой и носиком 155/632 411 010 005 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Стакан низкий Кавалиер Н-1-10 10МЛ стекло Simax со шкалой и носиком 155/632 411 010 010 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Стакан низкий Н-1-25 25МЛ ТС со шкалой и носиком ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Колба плоскодонная КН-1-250-29/32 ПМ ТС 250МЛ со шкалой 03082004 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Воронка лабораторная цилиндрическая 25х40х6ММ полипропилен 03082003 Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 8"

    "Средство для контроля воды PH-минус для регулировки pH гранулы 25КГ ведро Aquatics"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 9"

    "Плита ПЗК 240х480х16ММ коричневый пластик для закрытия кабельных сетей"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Блок фундаментный железобетонный ФБС 24.4.6-Т для стен подвалов 1300КГ 2380х400х580ММ ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 4.000

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