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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка соединительных деталей трубопроводов (20213015)

    ТГСтаврополь Поставка соединительных деталей трубопроводов (20213015)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155268Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155268

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка соединительных деталей трубопроводов (20213015)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 17:05

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка соединительных деталей трубопроводов (20213015)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155268Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка соединительных деталей трубопроводов (20213015)

    Начальная цена

    465 990,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика. Производитель продукции должен быть в реестре поставщиков ПАО "Газпром"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод ОГ 54°-530x8-К52-5.4-0.75-5DN-1950/1950-У ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 2313-005-5680235-2006 Пк-40 ОАО Трубодеталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отвод ОГ 52°-530x8-К52-5.6-0.75-5DN-1900/1900-У ГазТУ 102-488/2-05 ТУ1469-006-56802935-2010 ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Отвод ОГ 36°-530x8-К52-5.5-0.75-5DN-1500/1500-УХЛ ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 146-002-01395041-12 Пк-40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Отвод 60°-530x10-20 ГОСТ 30753-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Отвод ОГ 55°-530x8-К48-5.4-0.75-5DN-2000/2000-У ТУ 1469-006-56802935-2010 ТУ 1469-016-01395041-2008 ГазТУ 102-488/2-05 Пк-40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Отвод ОГ 34°-530x8-К52-5.4-0.75-5DN-1400/1400-У ТУ 1469-006-56802935-2010 Пк-40 ТУ 1469-016-01395041-2008 ГазТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Отвод ОГ 48°-530x8-К52-5.6-0.75-5DN-1800/1800-У ТУ 1469-006-56802935-2010 Пк-40 ТУ 1469-016-01395041-2008 ГазТУ"

    Кол-во: 1.000

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