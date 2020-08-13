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    Главная / Торги / ЗНП 683_Закупка материалов Нижний Новгород.

    ЗНП 683_Закупка материалов Нижний Новгород.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155265Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155265

    Наименование закупки

    ЗНП 683_Закупка материалов Нижний Новгород.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 15:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 3532 57-41-64

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lydmila.lobak@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобак Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 683_Закупка материалов Нижний Новгород.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 16:00 GMT +313.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155265Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 683_Закупка материалов Нижний Новгород.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород,ул Федосеенко 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в стоимость товара включить доставку до адреса

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора ОКК-6-ц RAL 7024"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Закладная деталь фундамента D108 Н1,5 М16 битум ВСК"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Комплект М16 для крепежа опоры (Болт М16 3гайки М16 3шайбы М16)"

    Кол-во: 72.000

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