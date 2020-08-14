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    Главная / Торги / Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.

    Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155256Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155256

    Наименование закупки

    Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 13:32

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155256Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    50 178,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350000, г. Краснодар ул. Кутузова 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по счет 100% пост оплата через 7 КД, по договору 100% пост оплата через 15 РД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат листовой инструментальный из углеродистой стали до 4 мм Сталь листовая 4мм"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 2"

    "Швеллер стальной горячекатаный 8П 12М Ст3пс/сп5"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 3"

    "Уголок стальной горячекатанный 50х50х4(5)ММ"

    Кол-во: 0.090

    "Позиция 4"

    "ТРУБА Э/С 76Х3 "

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 5"

    "ПОЛОСА 4Х40 "

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 6"

    "КРУГ 10 "

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 7"

    "Резьбовая шпилька Саморезик 12х2000 оцинк. DIN 975 DIN975-12/2000 "

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Кузовная оцинкованная шайба DIN9021 M12 8шт - пакет Tech-Krep 103040 "

    Кол-во: 1000.000

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