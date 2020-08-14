www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 13:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8652 29-73-96
Факс
Адрес электронной почты
Sofya.Gushchina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гущина Софья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 18:00 GMT +314.08.2020 18:0014.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155256Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы для Краснодарского филиала ПАО Ростелеком.
Начальная цена
50 178,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350000, г. Краснодар ул. Кутузова 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по счет 100% пост оплата через 7 КД, по договору 100% пост оплата через 15 РД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 0.250
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.090
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.001
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1000.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.