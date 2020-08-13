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    Главная / Торги / Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20

    Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 01:0013.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155253Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155253

    Наименование закупки

    Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 57-26-00

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    a.zakharov@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Севастополь Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 01:00 GMT +313.08.2020 01:0013.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155253Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20

    Начальная цена

    23 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Севастополь Город, г. Севастополь, район Инкерман, ул. Ангарская 26 причал 59А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судовая литература Список судовых станций и присвоенных опознователей морской подвижной службы.Том V. List of ship stations and maritime mobile service identity assignments 2018г."

    Кол-во: 1.000

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