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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 4012 57-26-00
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
a.zakharov@kld.gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 01:00 GMT +313.08.2020 01:0013.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155253Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Справочника для ПС Топаз по заявке 10-20
Начальная цена
23 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Севастополь Город, г. Севастополь, район Инкерман, ул. Ангарская 26 причал 59А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 1.000
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