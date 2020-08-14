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    Главная / Торги / Инструменты в АХЧ

    Инструменты в АХЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155251Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155251

    Наименование закупки

    Инструменты в АХЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 08:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Инструменты в АХЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155251Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструменты в АХЧ

    Начальная цена

    17 912,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ комбинированный 22ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ключ комбинированный 24ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ключ комбинированный холодный штамп Сервис Ключ CR-V 30ММ 70300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Набор слесарного инструмента "Прогресс" НИЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ключ комбинированный 27ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ключ комбинированный 7ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ключ комбинированный KING TONY 1060-21 21х255ММ CrV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Набор ключей гаечных шестигранных 2.5-27ММ 10 предметов чехол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ключ комбинированный искробезопасный КГК 32х32ММ цианистая медь 50МКМ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    30.11.2018 01:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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