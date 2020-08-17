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Наименование закупки
Сопоставление коммерческих предложений-236 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС 2012 по адресу: г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Волгоградская, вблизи д.34 (55,831328; 49,104202)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопоставление коммерческих предложений-236 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС 2012 по адресу: г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Волгоградская, вблизи д.34 (55,831328; 49,104202)»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155248Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопоставление коммерческих предложений-236 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС 2012 по адресу: г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Волгоградская, вблизи д.34 (55,831328; 49,104202)»
Начальная цена
358 284,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Волгоградская, вблизи д.34 (55,831328; 49,104202).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Окончание работ не позднее 110 календарных дня с даты подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 1.000
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