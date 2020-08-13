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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд Истьинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка автозапчастей для нужд Истьинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155241Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155241

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд Истьинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 49151 2-14-30 доб. 225

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    d.mironov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронов Денис Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд Истьинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155241Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд Истьинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    110 699,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, с. ИстьеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дгней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30(31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фара головного света МАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ, УралАЗ, КАМАЗ 36.3775"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр осушителя воздуха патрон Дифа КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ 9101"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь задний левый 7452 7452.3716-08"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь габаритный маркерный боковой 12В/24В (светодиод) 49-3731"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть автотранспорта . Ремкомплект КАМАЗ 7405-1301012 (Шланг привода управления сцепления гибкий с наконечниками КамАЗ-6520 (КамАЗ-6520,64200) 53215-1602590)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть . Шланг подкачки внутреннего колеса КАМАЗ 4310-3125064"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шланг тормозной задний КАМАЗ 4310 L=805, D=20 гайка М20-гайка М20 4310-3506442-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Щетка стеклоочистителя каркасная СЛ2110.5205-900 ВАЗ-2110, ГАЗ-3302, КАМАЗ 510ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Щетка стеклоочистителя Камаз-6520"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий воздушный В4319М КАМАЗ ЕВРО-1 7405-1109560 СОАО Дифа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки масла Ливны 840.1012038 840-1012038"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий 7405-1117140"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтрующий тонкой очистки масла М5314 КАМАЗ бумажный 7405-1017040-02 СОАО Дифа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий топливный 740-1117040-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Энергоаккумулятор тип 24/24 Ростар 100-3519200-24"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Металлорукав КАМАЗ-ЕВРО 54115-1203012-03 сетка+нержавейка"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Патрубок приемный ТКР 54115-1203010-40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Элемент фильтрующий топливный грубой очистки PL270"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Амортизатор передний/задний Газель масляный 3302 2905006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Ремкомплект шкворня ГАЗ 33027-2304800"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Шланг маслостойкий кислородный 9ММ ТУ 005 6016-93"

    Кол-во: 30.000

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