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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка сварочного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155236

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:23

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    проект_договора_общий.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    695 511,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт); 628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 15 рабочих дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. Применение банковского сопровождения (Расчеты осуществляются с использованием отдельных счетов, открытых Поставщиком и Покупателем в Банке ГПБ (АО). В рамках исполнения настоящего Договора Поставщик обязуется соблюдать условия Банковского сопровождения.) Максимальная сумма 605 652 с НДС

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный Kemppi MinarcTig Evo 200MLP 10-200А 220В ПВ 100% 5.7КВТ 11КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC 3-230А 230В 5.7КВТ 15КГ 430х180х390ММ"

    Кол-во: 1.000

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