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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка материалов для ремонтных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-87-97
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
EN.Vandyshev@cty.ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вандышев Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов для ремонтных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2020 06:30 GMT +324.08.2020 06:3024.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155235Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов для ремонтных работ
Начальная цена
353 130,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск ул.Гастелло, 24Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных материалов после поставки не более 30дней, доставка материалов входит в их стоимость
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 60.000
Кол-во: 5.850
Кол-во: 3027.000
Кол-во: 0.068
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