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    Главная / Торги / Закупка материалов для ремонтных работ

    Закупка материалов для ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 06:3024.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155235Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155235

    Наименование закупки

    Закупка материалов для ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-87-97

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    EN.Vandyshev@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вандышев Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов для ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 06:30 GMT +324.08.2020 06:3024.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155235Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для ремонтных работ

    Начальная цена

    353 130,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск ул.Гастелло, 24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных материалов после поставки не более 30дней, доставка материалов входит в их стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рубероид РПП-300 15М²"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Лист профилированный С10-1000-0.7 стальной ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 5.850

    "Позиция 3"

    "Саморез кровельный 4.8ММх35ММ со сверлом оцинкованный"

    Кол-во: 3027.000

    "Позиция 4"

    "Лист оцинкованный ОЦ ст.08 КП 0.7ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.068

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