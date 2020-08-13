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Наименование закупки
Закупка пластиковой канализационной трубы для Самарского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 15:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
3532 57-41-62
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морковкина Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пластиковой канализационной трубы для Самарского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155230Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пластиковой канализационной трубы для Самарского филиала
Начальная цена
64 811,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г. Самара, ул. 22 партсъезда, 10 А ПАО "ПЭК" - склад 3-PLРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В стоимость товара включить доставку до адреса
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 80.000
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