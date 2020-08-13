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    Главная / Торги / Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

    Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 01:0013.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155226Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155226

    Наименование закупки

    Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 57-26-00

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    a.zakharov@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 01:00 GMT +313.08.2020 01:0013.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155226Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского снабжения для КС Газшельф по заявке 07-20

    Начальная цена

    87 140,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89110614432,89584530157Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки, доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада!!!) организует и оплачивает Поставщик АНАЛОГИ НЕПРИЕМЛЕМЫ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на резинках"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 2"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 13.5х18.5СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Гель для очистки кожи антибактериальный для рук Deza next 5000МЛ канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный BLIR-3 32-43ГРАД 0.5С 1-5СМ"

    Кол-во: 1.000

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    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
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