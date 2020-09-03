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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка фискальных накопителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 09:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-58-16
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
Korimaxa@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корягин Максим Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фискальных накопителей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2020 08:00 GMT +303.09.2020 08:0003.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155224Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фискальных накопителей
Начальная цена
85 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, . Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара. Поставка в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 12.000
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