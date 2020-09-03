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    Главная / Торги / Поставка фискальных накопителей

    Поставка фискальных накопителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 08:0003.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155224Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155224

    Наименование закупки

    Поставка фискальных накопителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 09:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-58-16

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    Korimaxa@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корягин Максим Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фискальных накопителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2020 08:00 GMT +303.09.2020 08:0003.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155224Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фискальных накопителей

    Начальная цена

    85 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, . Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара. Поставка в течение 14 календарных дней с даты заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель фискальный Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3 ИПФШ.467756.010-03» АО «Концерн «Автоматика»"

    Кол-во: 12.000

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