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    Главная / Торги / Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.

    Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155220Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155220

    Наименование закупки

    Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 14:36

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика_вода.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калмыкия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 18:00 GMT +312.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155220Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калмыкия Республика, Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет через 7 дней после поставки по счету, по договору 100% расчет в течении 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода дистиллированная ГОСТ6709-72"

    Кол-во: 5000.000

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