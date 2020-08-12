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Наименование закупки
Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 14:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8652 29-73-96
Факс
Адрес электронной почты
Sofya.Gushchina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гущина Софья Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.08.2020 18:00 GMT +312.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155220Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вода техническая дистиллированная для Калмыцкого филиала ПАО Ростелеком.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калмыкия Республика, Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% расчет через 7 дней после поставки по счету, по договору 100% расчет в течении 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 5000.000
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