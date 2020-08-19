Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

Цена договора и требования к обеспечению

В течение 30 (Тридцати) дней с момента заключения договора, согласование макетов не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Аванс не предусмотрен.

Заказчики, с которыми заключается договор

Наименование заказчика ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Адрес местонахождения 125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

Наименование заказчика ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Адрес местонахождения 125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

Наименование заказчика ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Адрес местонахождения 125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

Наименование заказчика ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Адрес местонахождения 125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

Наименование заказчика ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД