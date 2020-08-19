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    Главная / Торги / Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

    Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155213Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155213

    Наименование закупки

    Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:52

    Документация процедуры

    Приложение_№_1-4.pdf

    Приложение_№_5-6.pdf

    Приложение_№_7.docx

    Приложение_№_8.docx

    ТЗ_(2).pdf

    Договор_(проект)_(2).pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155213Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штампов, штемпелей для датирования и штемпельных подушек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 (Тридцати) дней с момента заключения договора, согласование макетов не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп (печать) Приложение № 1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датер"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Датер"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Штамп (печать) Приложение № 2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Штамп (печать) Приложение № 3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Штамп (печать) Приложение № 4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Штамп (печать) Приложение № 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Штамп (печать) Приложение № 6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Штамп (печать) Приложение № 7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Штамп (печать) Приложение № 8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Штамп самонаборный 5-и строчный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Штамп самонаборный 4-х строчный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Штамп самонаборный 2-х строчный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Штамп самонаборный COLOP Printer C 50 set-F"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Штамп самонаборный COLOP Printer C 20/3 set"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Сменная штемпельная подушка для Printer R45"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Сменная штемпельная подушка для Printer R40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Сменная штемпельная подушка Colop E/0011 (E/4911)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Сменная штемпельная подушка Trodat 6/4923"

    Кол-во: 1.000

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