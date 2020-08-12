Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Краска аэрозольная для автомобилей, МРФ Юг ПАО Ростелеком.

    Краска аэрозольная для автомобилей, МРФ Юг ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155212Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155212

    Наименование закупки

    Краска аэрозольная для автомобилей, МРФ Юг ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 14:21

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Краска аэрозольная для автомобилей, МРФ Юг ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 18:00 GMT +312.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155212Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краска аэрозольная для автомобилей, МРФ Юг ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    11 699,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, станица Динская, улица Промышленная, 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет через 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска аэрозольная черная 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Краска аэрозольная Kudo серебро 520МЛ 370Г баллончик KU-1002"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Краска аэрозольная KUDO светло-серая 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Краска аэрозольная SADOLIN 520мл хаки"

    Кол-во: 5.000

    Позвонить