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    Главная / Торги / Закупка маршрутизатор Keenetic

    Закупка маршрутизатор Keenetic

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155211

    Наименование закупки

    Закупка маршрутизатор Keenetic

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 14:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    7-8-4341210

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    d.baldin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балдин Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка маршрутизатор Keenetic

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка маршрутизатор Keenetic

    Начальная цена

    990 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 43 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% Общей Цены Покупатель оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 на последнюю Партию Товара, который должен быть поставлен по соответствующему Договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "KN-1311 Keenetic Lite"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "KN-1910 Zyxel Keenetic Viva"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Маршрутизатор Zyxel Keenetic Extra II KN-1711"

    Кол-во: 100.000

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