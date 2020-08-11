Условия договора

Условия оплаты и доставки

100% Общей Цены Покупатель оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 на последнюю Партию Товара, который должен быть поставлен по соответствующему Договору