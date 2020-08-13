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    Главная / Торги / Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток

    Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155208Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155208

    Наименование закупки

    Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 14:13

    Документация процедуры

    ТЗ_(СИЗ).pdf

    Форма_подачи_КП_СИЗ.docx

    Проект_Договора_поставки_медицинских_масок.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    APicheguzova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пичегузова Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155208Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка одноразовых медицинских масок для защиты верхних дыхательных путей от инфекций и перчаток"

    Кол-во: 58600.000

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