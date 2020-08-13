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    Главная / Торги / Металлорукав и муфта для филиалов МРФ ЮГ ПАО Ростелеком.

    Металлорукав и муфта для филиалов МРФ ЮГ ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 18:0013.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155202Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155202

    Наименование закупки

    Металлорукав и муфта для филиалов МРФ ЮГ ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:45

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика, Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика, Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Дагестан Республика, Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Металлорукав и муфта для филиалов МРФ ЮГ ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 18:00 GMT +313.08.2020 18:0013.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155202Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлорукав и муфта для филиалов МРФ ЮГ ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    6 937,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Ростовская область,Волгоградская область,Северная Осетия - Алания Республика,Кабардино-Балкарская Республика,Ставропольский край,Дагестан Республика,Астраханская область, указаны во вложенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет через 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта соединительная IEK СММ25 для металлорукава CMP20D-CMM-025-010"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-25 мм (50м) бухта"

    Кол-во: 55.000

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