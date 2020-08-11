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    Главная / Торги / ЗНП 1567 Верховская

    ЗНП 1567 Верховская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155201

    Наименование закупки

    ЗНП 1567 Верховская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Mariya.Verkhovskaya@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Верховская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 1567 Верховская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 20:00 GMT +311.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 1567 Верховская

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г.Вологда, ул.Герцена, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % расчет в течении 7 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн Juniper Compatible VCP Stacking Cable Support Bracket 760-024061 для укладки кабеля"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Кабель соединительный Juniper EX-CBL-VCP-1M для модулей для: EX 4200 EX4500 1м"

    Кол-во: 6.000

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    Прием заявок:
    07.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    221 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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