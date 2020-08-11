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    Главная / Торги / Автозапчасти для Томского филиала

    Автозапчасти для Томского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155195Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155195

    Наименование закупки

    Автозапчасти для Томского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3822)58-26-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.S.Levin@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Автозапчасти для Томского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 20:00 GMT +311.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155195Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автозапчасти для Томского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. 79 Гв.Дивизии 23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставка входит в стоимость товара, счет или КП приложить обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ковриков в салон и багажник автомобиля ВАЗ-2131 Нива 5 дв."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фаркоп разборный Лидер-ПЛЮС VAZ-43A автомобиль ВАЗ2121 Нива cо съемным шаром 1200кг"

    Кол-во: 2.000

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