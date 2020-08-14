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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для плазменной резки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка комплектующих для плазменной резки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155193Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155193

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для плазменной резки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 15:42

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    11.846.921.МВ1.pdf

    Чертёж_Центрирующее_устройство_1-14895.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для плазменной резки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155193Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для плазменной резки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    541 110,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть плата управления 716.074.И4 на установку аргоно-дуговой сварки УДГУ-251/УДГУ-351/УДГУ-501 Сэлма"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование для воздушно-плазменной резки Устройство центрирующее SATO GmbH 1-14895 для резака алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клапан электромагнитный соленоидный для регулировки потока воздуха, воды, газа Ceme Serie 5511 G1/8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Изделие Головка сменная PerCut 370.1М 160А 11.846.821.100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Головка сменная PerCut 370.2М 360А 11.846.921.100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть плата B06015 для сварочного аппарата Сварог"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Контактная группа Condor SK r3/16A для реле давления 70х50х50ММ 16А"

    Кол-во: 1.000

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