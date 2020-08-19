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    Главная / Торги / Поставка грузового прицепа

    Поставка грузового прицепа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155192Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155192

    Наименование закупки

    Поставка грузового прицепа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:25

    Документация процедуры

    Проект_договора_(прицеп_грузовой).docx

    Декларация_СМСП.DOCX

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    (812) 646-12-23

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    t.maltseva@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грузового прицепа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155192Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузового прицепа

    Начальная цена

    116 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, В соответствии с технической частью и условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с технической частью и условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп к легковым автомобилям бортовой ЛАВ 81013B R13 435КГ 2500х1400ММ с каркасом и тентом Вектор Евро для перевозки мототехники и других грузов"

    Кол-во: 1.000

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    21.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    142 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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