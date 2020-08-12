Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка СДТ и ЗРА для нужд Филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    поставка СДТ и ЗРА для нужд Филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155186

    Наименование закупки

    поставка СДТ и ЗРА для нужд Филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 963 044-50-80

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    n.selina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СДТ и ЗРА для нужд Филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 22:00 GMT +312.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СДТ и ЗРА для нужд Филиала "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    9 923 603,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара отдельными партиями силами и средствами поставщика в адрес покупателя. Оплата товара в срок не позднее 15 дней с даты поставки соответствующей партии товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П 90°-57x6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 2"

    "Отвод П 90°-159x8-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Отвод П 45°-219x8-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фланец стальной плоский 25-10-01-1-В Ду25-Ру10-ст20-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Отвод П 45°-159x8-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фланец стальной 50-16-01-В-20-III ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Тройник П 108x6-86x6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Тройник П 89x6-57x4-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Фланец стальной 100-16-01-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Тройник П 108x6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 11"

    "Фланец стальной 80-16-01-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 12"

    "Отвод П 90°-76x4-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Электропривод многооборотный ГЗ-А 100/24 380В 250ВТ 24ОБ/МИН 100Нм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Задвижка стальная клиновая 30лс941нж Ду100 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Задвижка стальная клиновая 30лс41нж Ду80 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Задвижка стальная клиновая 30лс41нж Ду100 Ру16 с КОФ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Фланец стальной 150-10-01-1-В-20-IV ГОСТ 33259"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Отвод П 90°-108x6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 19"

    "Отвод П 90°-89x6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 20"

    "Отвод 90°-76x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 21"

    "Тройник П 57x5-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Переход П К 57x5-25x3-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Переход П К 57x5-45x4-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Заглушка П 108x8-20 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру16 фланцевая вода-пар ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Фланец стальной 50-16-11-1-B-ст20-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Тройник П 57x6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Переход П К 159x8-108x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Отвод П 45°-57x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Тройник П 159x8-108x6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Переход П К 219x8-159x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Переход П К 108x6-57x4-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Тройник 159x6-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263223
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    Поставка соединительных деталей трубопровода для нужд Тюменского филиала Газпром ВНИИГАЗ
    263223
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263036
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    Поставка соединительных деталей (УСЛ 044)
    263036
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 262933
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    Поставка соединительных деталей до Ду 530мм
    262933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 261730
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча...
    261730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78195
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить