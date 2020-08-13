Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка прокладок EPDM S47 для теплообменников.

    Поставка прокладок EPDM S47 для теплообменников.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155182Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    155182

    Наименование закупки

    Поставка прокладок EPDM S47 для теплообменников.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:55

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-22-23

    Адрес электронной почты

    Polkov.SM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полков Сергей Михайлович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прокладок EPDM S47 для теплообменников.

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155182Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155182Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка прокладок EPDM S47 для теплообменников.

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 263876
    Поставка паронита листового, фторопласта и капролона в прутках
    Поставка паронита листового, фторопласта и капролона в прутках
    263876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263798
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    Поставка резино-технических и асбестовых материалов для ПрЭО ВН
    263798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260050
    Поставка прокладок производственного назначения для Тюменского филала ВНИИГАЗ
    Поставка прокладок производственного назначения для Тюменского филала ВНИИГАЗ
    260050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262263
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    262263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 78541
    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН
    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН
    78541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    340 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    «Газпром трансгаз Казань»
    Ценовой запрос № 80505
    Поставка изоляционных материалов
    Поставка изоляционных материалов
    80505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    496 655
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80766
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80766
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    583 232
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80989
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка паронитов для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    586 239
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить