www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 12:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 969 805-33-33
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
y.belonozhko@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоножко Юлия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 22:00 GMT +313.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155181Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 15 рабочих дней, расходы по доставке за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.