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    Главная / Торги / Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"

    Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155181

    Наименование закупки

    Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:54

    Документация процедуры

    форма_договор_поставки_до_590.doc

    Техническое_задание__.pdf

    _Контактная_информация_по_ценовому_запросу_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 969 805-33-33

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 22:00 GMT +313.08.2020 22:0013.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сервопривода FANUC, твердотельного диска для нужд ПАО "ТМ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл. Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 рабочих дней, расходы по доставке за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервопривод управления FANUC A06B-6134-H202 A шпинделя усилитель"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Накопитель твердотельный SSD A87L-0001-0209 A08B-0088-J581 32Gb RS2"

    Кол-во: 1.000

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