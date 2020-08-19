Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка элементов фильтрующих для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка элементов фильтрующих для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155176Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155176

    Наименование закупки

    Поставка элементов фильтрующих для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:57

    Документация процедуры

    Проект_Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахитова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов фильтрующих для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155176Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов фильтрующих для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    544 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр.169.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 сентября 2019 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий "ТОМСК" ФЭМ-ГК1-10 310/180/460 21.21.00.СС ТУ 4153-022-54116265-2011"

    Кол-во: 4.000

    Позвонить