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    Главная / Торги / Платы для Кемеровского филиала

    Платы для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155175Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155175

    Наименование закупки

    Платы для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksej.Filippovykh@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Платы для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 20:00 GMT +311.08.2020 20:0011.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155175Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Платы для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Автозаводская, 10В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Договор. 10%-20 дней с даты заключения договора. 90% - 45 дней с даты подписания ТН. Для МСП - оплата 100% в течение 30 дней с даты подписания ТН.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата материнская Rocky-3702EV Socket-370 4 слота 1Гбайт"

    Кол-во: 1.000

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