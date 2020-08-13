Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.