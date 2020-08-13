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    Главная / Торги / Строительные товары

    Строительные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155171

    Наименование закупки

    Строительные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Строительные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные товары

    Начальная цена

    45 857,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 белая матовая 20КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Краска акриловая Добра ВД-АК-112 супер белая 14КГ для ф"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Цемент М 400 50КГ ГОСТ 31108-2016"

    Кол-во: 15.000

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