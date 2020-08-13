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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155170Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155170

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 960 136-96-97

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    Offload@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабанов Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155170Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ

    Начальная цена

    144 801,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, РФ, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, д. 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крестовина карданного вала УАЗ ВК-469-2201025-01"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Энергоаккумулятор Тип 20 КамАЗ 100-3519100-30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Крестовина карданного вала КАМАЗ в сборе 6520-2201025"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Электронасос дополнительный 32.3780000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Насос отопителя дополнительный КАМАЗ 18ММ 75.3780-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Радиатор отопителя Газель 3302-8101060-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер короткий правый УАЗ-3162 3162-00-2304060-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект сцепления 3160-1600010 УАЗ в сборе ОАО "УАЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Деталь сцепления Цилиндр сцепления рабочий 31605-1602510-01 УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Цилиндр сцепления главный "УАЗ-3163" Patriot 3163-1602300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Втулка амортизатора УАЗ Патриот, Хантер 3160-2905432-01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Электрооборудование . Датчик положения распредвала ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Наконечник рулевой тяги правый 469-3414056-01 УАЗ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Провод высоковольтный 4 цилиндр ГАЗ 4216.370709"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Радиатор отопителя Делфи УАЗ Патриот 7301-8101060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер длинный левый УАЗ-3162 3162-00-2304061-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Устройство натяжное ГРМ ЗМЗ-409 Евро-4 ГАЗ,УАЗ с дв. ЗМЗ-4091,40904 406-3906625-03"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Шестерня распределительного вала дв УМЗ-4213,4216 (АДС) 421-1006019"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Цилиндр сцепления рабочий SACHS ГАЗ-3302 Бизнес 486283000131"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Цилиндр сцепления главный ГАЗ-3302, 3310 3302-1602290"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Подшипник радиально-упорный 57707АУ хвостовика редуктора заднего моста УАЗ"

    Кол-во: 1.000

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