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    Главная / Торги / Поставка изделий из полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка изделий из полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155169Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155169

    Наименование закупки

    Поставка изделий из полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:35

    Документация процедуры

    Потребность_Полиуретана.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий из полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 08:00 GMT +313.08.2020 08:0013.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155169Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    904 811,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Отбойник ЮКЕД 1412.01.00.10.00 для комплектации магнитных дефектоскопов ООО "Каменский Завод "Полимер""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Манжета 1412.03.01.00.01 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Манжета 1412.03.01.00.21 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Манжета роликовая ЮКЕД 1210.01.06.00.00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Манжета парусная ЮКЕД 1210.01.06.00.00 без закладных"

    Кол-во: 2.000

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