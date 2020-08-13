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    Главная / Торги / Закупка перчаток медицинских одноразовых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ""

    Закупка перчаток медицинских одноразовых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 07:0013.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155160Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155160

    Наименование закупки

    Закупка перчаток медицинских одноразовых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка перчаток медицинских одноразовых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 07:00 GMT +313.08.2020 07:0013.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155160Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка перчаток медицинских одноразовых для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ""

    Начальная цена

    82 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г.Нижний Новгород, ул. Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки товара безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Arda нитрил синий M неопудренные текстурированные 100ПАР"

    Кол-во: 150.000

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