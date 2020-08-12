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    Главная / Торги / Поставка блоков питания, взрывозащищенных коробок, датчиков-реле

    Поставка блоков питания, взрывозащищенных коробок, датчиков-реле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155158Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155158

    Наименование закупки

    Поставка блоков питания, взрывозащищенных коробок, датчиков-реле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блоков питания, взрывозащищенных коробок, датчиков-реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 22:00 GMT +312.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155158Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков питания, взрывозащищенных коробок, датчиков-реле

    Начальная цена

    857 623,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск ул.Геологов 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания БПС-21М3-220х24 220/24В 0.004-0.02А IP20 Аналитприбор"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Коробка монтажная соединительная взрывозащищенная Спецприбор КСРВ-4 550В 4 группы х 4 контакта -55...+70ГРАД ЦЕЛЬС IP67 1ExdIIBT6 с штуцерами под бронекабель"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 3"

    "Датчик-реле уровня цилиндрический изолированный Кип-Алан РОС-101-062И-0.1 УХЛ2 0.1М"

    Кол-во: 8.000

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