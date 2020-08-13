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Наименование закупки
Поставка ограждения крановых узлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 11:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-57-40
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
pyashinatv@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пяшина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограждения крановых узлов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155157Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограждения крановых узлов
Начальная цена
635 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607900, Нижегородская обл., Починковский р-он, ст. Ужовка, ул. Советская, 26, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Ужовка».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. На данное МТР 24 месяца гарантийного обслуживания.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 39.000
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