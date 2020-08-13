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    Главная / Торги / Поставка ограждения крановых узлов

    Поставка ограждения крановых узлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155157Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155157

    Наименование закупки

    Поставка ограждения крановых узлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:59

    Документация процедуры

    Документация_по_ограждениям.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-40

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    pyashinatv@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пяшина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ограждения крановых узлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155157Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ограждения крановых узлов

    Начальная цена

    635 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607900, Нижегородская обл., Починковский р-он, ст. Ужовка, ул. Советская, 26, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Ужовка».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. На данное МТР 24 месяца гарантийного обслуживания.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ограждение объектов Секция ограждения 2700х3000мм, с противосъемом и антиподкопом, цвет серый"

    Кол-во: 39.000

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