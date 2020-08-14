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    Главная / Торги / Поставка инструмента, технологического оборудования и комплектующих изделий

    Поставка инструмента, технологического оборудования и комплектующих изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155154Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155154

    Наименование закупки

    Поставка инструмента, технологического оборудования и комплектующих изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:45

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Юридический адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Почтовый адрес

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Контактный телефон

    +7 495 259-06-10

    Факс

    +7 495 259-06-11

    Адрес электронной почты

    s.zinovev@gesturbo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якжин Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента, технологического оборудования и комплектующих изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155154Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента, технологического оборудования и комплектующих изделий

    Начальная цена

    341 592,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, 301246 Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газэнергосервис"
    Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"

    Адрес местонахождения

    109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт US 62506-T07P"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Винт US 62505-T07P"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Винт US 2506-T07P"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Винт US 44012-T15P"

    Кол-во: 300.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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