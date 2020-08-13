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Наименование закупки
Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 12:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Почтовый адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Контактный телефон
+7 83162 5-41-80
Факс
+7 83162 5-13-31
Адрес электронной почты
semdomint@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахаров Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155152Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.
Начальная цена
102 487,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 18.08.2020г. включительно, заказ будет отменен.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Адрес местонахождения
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 3.000
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