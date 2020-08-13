Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.

    Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155152Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155152

    Наименование закупки

    Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 12:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Юридический адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Контактный телефон

    +7 83162 5-41-80

    Факс

    +7 83162 5-13-31

    Адрес электронной почты

    semdomint@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахаров Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155152Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих,дезинфицирующих и хоз.материалов в августе 2020г.

    Начальная цена

    102 487,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов для проведения оплаты. доставки: Поставщик информирует Заказчика о сроках ,необходимых для исполнения заказа.В случае не поставки товара в срок до 18.08.2020г. включительно, заказ будет отменен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

    Адрес местонахождения

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Володарского, 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная пачка 0.6КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Средство моющее Mr. Proper Лимон для пола и стен 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Отбеливатель порошок БОС 300Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Отбеливатель Белизна гель 1000МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 1.1Л; ДМ³ бутылка с ручкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Порошок стиральный Миф Expert автомат 15КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Бумага туалетная со втулкой Сотка однослойная 54М серая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода 3 эффект 0.48КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Мыло туалетное 100Г в упаковке"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Мыло хозяйственное 200Г ГОСТ 30266-95"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 11"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Хлор гранулы 1Л ООО НПФ Геникс Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Освежитель воздуха спрей Chirton После дождя 300МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Отбеливатель Чистин Персоль Супер 250Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Антисептик Аквамусс жидкость бутыль с дозатором 1Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Мешки для мусора ПНД 60Л 14мкм 20ШТ на завязках, ГОСТ Р 51720-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Мешки для мусора 30Л 12МКМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Перчатки одноразовые полиэтиленовые"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные SFM High Risk латекс синий M неопудренные 25ПАР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Dermagrip High Risk латекс синий XL неопудренные 25ПАР WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Малайзия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Перчатки медицинские одноразовые стерильные SFM латекс M 50ПАР SFM Hospital Products GmbH Германия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Средство для мытья посуды гель Sorti Капля 500МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Средство для стекол Хелп с триггером 500МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Средство для борьбы с бытовыми насекомыми Лента от мух ИП Ермаков А.Ю. 45Г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Мешки для мусора прочные Лайма ПНД 120Л 70x110СМ 10ШТ черные"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Тарелка мелкая Collage фарфор 175ММ фк 718"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 26"

    "Половник черпак алюминий 2000МЛ с ручкой деревянной 0216/00066 ЭРГ-АЛ"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 263699
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    263699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263137
    Поставка посуды
    Поставка посуды
    263137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 262298
    Поставка комплектов мебели из ротанга для нужд ООО "Молния Ямал"
    Поставка комплектов мебели из ротанга для нужд ООО "Молния Ямал"
    262298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76813
    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия)...
    76813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76815
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo...
    76815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 76977
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    76977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    238 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77656
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    77656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить