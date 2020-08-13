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    Главная / Торги / Поставка измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Поставка измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155149

    Наименование закупки

    Поставка измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 22449

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    i.serezhkin@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сережкин Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Начальная цена

    708 651,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Толщиномер электромагнитный Константа К5 0...150ММ с преобразователями ИД3 и ИД5"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Прибор контрольно-измерительный со встроенным модемом Гамма DSL тестирование и ремонт линий ADSL, SHDSL, HDSL, E1 ТУ 4221-002-40720371-06"

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Московская область
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