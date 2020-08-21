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    Главная / Торги / Поставка подшипников для нужд филиала "Ухтинский"

    Поставка подшипников для нужд филиала "Ухтинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155147Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155147

    Наименование закупки

    Поставка подшипников для нужд филиала "Ухтинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:23

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Приложение_№_1_-_Форма_Спецификация.xls

    Приложение_№_2_-_Форма_Информация_о_цепочке_собственников.xls

    Приложение_№_3-_Согласие_на_обработку_персональных_данных_ЦЭГ.docx

    Приложение_№_4_-_Форма_Декларация_СМСП.docx

    Приложение_№_5_-_Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Приложение_№_6_-_Реестр_контрагентов..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 912 546-78-60

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    s.guzeeva@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузеева Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников для нужд филиала "Ухтинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155147Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд филиала "Ухтинский"

    Начальная цена

    694 824,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, РК, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовой договор заказчика. Оплата в течение 60 дней после получения товара. 169302, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник роликовый NU313/С3"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник В71932С.Т.PAS.UL"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник В71932С.Т.Р4S.UL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник радиальный страховочный SKF 61932MA"

    Кол-во: 4.000

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