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    Главная / Торги / Поставка лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов

    Поставка лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155146Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155146

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155146Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов

    Начальная цена

    328 389,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место нахождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца. Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регидрон порошок 18.9Г №20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Препарат противомикробный Норбактин МНН-Норфлоксацин таблетки покрытые оболочкой 400МГ 10ШТ П N002845 от 02.08.11 Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. Индия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Адреналин 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Анальгин раствор для инъекций ампулы 50ПРОЦ 10ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Анти-ангин таблетки для рассасывания №20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Реамберин раствор для инфузий 1.5ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Средство адреномиметическое БЕРОДУАЛ раствор для ингаляций флакон 20МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Бинт эластичный 3Мx8СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Энтерофурил 200МГ №16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Панкреатин 30ЕД таблетки 60ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Нитроминт аэрозоль 0.4мг 180доз"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен Экспресс Форте капсулы 400МГ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Препарат Омез капсулы №30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Йодид калия ЛЮГОЛЬ НА ГЛИЦЕРИНЕ флакон 25Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Слабилен флакон 15МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Пантенол-спрей для наружного применения аэрозоль 4.63% 130Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Преднизолон ампулы 1МЛ 30МГ №3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Презерватив для УЗИ АЗРИ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Средство Меновазин раствор 40МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Средство адреномиметическое Сальбутамол аэрозоль 100мкг/доза 90 доз 12МЛ ЗАО "Алтайвитамины""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Противодиарейное средство Смекта порошок 3Г №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Спазмалгон таблетки №20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Салфетка для инъекций 6х10СМ 100ШТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 25"

    "Сульфацил-натрий раствор флакон 20ПРОЦ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для инъекций ампулы 20МГ 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Шпатель медицинский стерильный деревянный 100шт "ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Шприц 3МЛ №100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Кружка одноразовая Эсмарха 2мл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Шприц 5МЛ №100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Простыня в рулоне 2000Х700ММ №100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Энтеросорбенты ЭНТЕРОСГЕЛЬ паста 225Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Мазь Левомеколь 40Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 34"

    "Мазь Д-Пантенол туба 25Г 5ПРОЦ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций ампулы 2ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 36"

    "Но-шпа раствор для инъекций ампулы 40МГ 2МЛ 5ШТ ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Изделие Салфетка с аммиаком нетканый материал ТУ 9398-052-42965160-2012"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 38"

    "Азопирам (в наборе 2 реагента)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Средство антисептическое Асептолин раствор 100МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 40"

    "Мыло жидкое антисептическое МедиХэнд 500МЛ с дозатором"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Набор гинекологический с щеточкой Дафина-Алайф супер зерк.винт.Куско, цитощетка,пелен.,перчат. ОП стер. №2"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 42"

    "Фенолфталеин раствор спиртовой 1ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Шапочка медицинская шарлотка 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Зонд урогенитальный тип D-2 (ЦИТОЩЕТКА) стерильный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 45"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Фастум гель 2.5ПРОЦ 50Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Бинт эластичный трубчатый № 1,3,6 в комплекте"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1ПРОЦ флакон с лопаткой 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 48"

    "Вода для инъекций 5МЛ р-ль д/пр.лек.форм д/ин ,№ 10 Озон, Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Средство для ингаляций -раствор соляно-щелочной 0,5л"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 50"

    "Энтерофурил капсулы 0.1Г №30"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 51"

    "Глюкоза 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 52"

    "Губка коллагеновая кровоостанавливающая 50x50ММ гемостатическая №1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 53"

    "Дексаметазон ампулы 0.1% 10МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 54"

    "Иммуномодулятор ДЕРИНАТ капли 0.25ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 55"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак МНН-Диклофенак раствор для вм/вв ампулы 25МГ 5ШТ 3МЛ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 56"

    "Димексид концентрат 100мл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Диоксидин ампулы 1ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 58"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения флакон 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 59"

    "Катетер внутривенный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 60"

    "Капотен таблетки 25МГ 40ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 61"

    "Ветрогонные средства Кармолис лосьон 250МЛ Iromedica, Швейцария"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 62"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол 0.03МГ 1МЛ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол таблетки 10МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Кларитин таблетки 10МГ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Конкор 5МГ №30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Корвалол таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 67"

    "Препарат Мотилак таблетки, покрытые оболочкой 0.01 №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 68"

    "Препарат сосудосуживающий НАЗИВИН капли назальные 0.05ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Пакет гипотермический охлаждающий"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 70"

    "Фуросемид таблетки 40МГ 50ШТ 2 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 71"

    "Средство противорвотное Церукал таблетки 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Препарат Церукал раствор для инъекций ампулы 2МЛ 5МГ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 73"

    "Лидокаин аэрозоль спрей 38Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Магния сульфат раствор в ампулах 25ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 75"

    "Препарат Мезатон ампулы 1МЛ 1% 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Хлорид натрия ампулы 9ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 77"

    "Хлорид натрия раствор для инфузий 0.9ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 78"

    "Новокаин 0.5ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 79"

    "Препарат Терафлю порошок саше 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Средство антисептическое Мирамистин спрей 0.01ПРОЦ 150МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 81"

    "Уголь активированный 250МГ №10"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 82"

    "Напальчник медицинский резиновый №5 в 1 упак-5 шт"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 83"

    "Препарат противоаллергический Фенистил гель туба 50Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Хлоргексидин биглюконат раствор флакон полимерный 0.05ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 85"

    "Фуросемид 1ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 86"

    "Гидрокортизон мазь туба 1ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 87"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Бутадион МНН-Фенилбутазон мазь туба 5ПРОЦ 20000МГ 1шт ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 88"

    "Инсулин АКТРАПИД НМ раствор для инъекций 100МЕ/МЛ 10МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Препарат Анаприлин таблетки 10МГ 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Тест-система Тест Narcoscreen Тест для определения наркотиков 1ШТ D000152"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Средство слабительное Микролакс р-р д/ректального введения 5МЛ 12шт"

    Кол-во: 2.000

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