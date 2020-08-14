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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по мойке и чистке автотранспорта для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
10.08.2020 14:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 987 236-80-32
Факс
Адрес электронной почты
secured@kazan.gazfood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайнетдинова Гульназ Рамилевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке и чистке автотранспорта для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155145Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке и чистке автотранспорта для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань в радиусе не более 1,5-2 км от ул.Шуртыгина 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
14 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 48.000
Кол-во: 48.000
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