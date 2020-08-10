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    Главная / Торги / Поставка коммутаторов для Томского филиала

    Поставка коммутаторов для Томского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 20:0010.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155141

    Наименование закупки

    Поставка коммутаторов для Томского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 11:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3822)58-26-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.S.Levin@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутаторов для Томского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 20:00 GMT +310.08.2020 20:0010.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов для Томского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. 79 Гв.Дивизии 23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 10 банковских дней с момента получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оптический Eltex ONT NTU-SFP-100 SFP 970Мбит/с SC"

    Кол-во: 5.000

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